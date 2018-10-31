В Липецке женщина заявила, что ее дочь 10 дней насиловал в подвале бомж

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-31T17:13:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке правоохранители разбираются в обстоятельствах интимной жизни 38-летней женщины. Как стало известно «КП», заявление написала мать липчанки, которая сказала, что ее дочь 10 дней держал в подвале и насиловал мужчина без определенного места жительства.

История оказалась весьма запутанной, как и само заявление. Выяснилось, что тот самый бомж фигурировал в уголовном деле о разбое, но удачно скрывался от правоохранителей. Жил в подвале многоэтажки и водил женщин.

Одной из его знакомых была та самая, предполагаемая, жертва изнасилования. Однако, ситуация усугубляется тем, что у женщины есть заболевание, из-за которого она не помнит, вступала ли в интимную связь добровольно или нет, и была ли эта связь вообще. В любом случае, благодаря заявлению, подозреваемый в разбое сейчас под стражей.

А вот было ли половое преступление, теперь предстоит выяснить СК. Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя управления СКР области Юлия Кузнецова, по факту заявления проходит проверка.