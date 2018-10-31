Липецких школьников подготовят к ЕГЭ по химии бесплатно
Цикл бесплатных занятий по химии стартует уже в эту субботу, 3 ноября, в Липецкой областной научной библиотеке. На встречах учащиеся разберутся в структуре экзамена, поймут, как правильно подготовиться к сдаче, научатся решать как легкие, так и сложные задания по химии. А самое главное, ребята перестанут бояться ЕГЭ.
Лектор – Елизавета Салий, выпускница кафедры химии Липецкого технического университета. Занятия будут проводиться два раза в месяц по субботам в 13:00. Первая встреча состоится совсемс скоро - 3 ноября 2018 года в 13:00 в Областной научной библиотеке. Занятия проводятся беслпатно.
Вход свободный. За подробной информацией следует обращаться по телефону 72-61-09.