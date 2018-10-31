2018-10-31T19:29:30+03:00
Происшествия

Огромный ствол отломился от дерева и повис на ветках в Липецке

Липчане боятся, что бревно упадет им на голову [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане боятся, что бревно упадет внизЛипчане боятся, что бревно упадет внизФото: Юлия КЛЮЕВА
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В редакцию "КП-Липецк" обратились жители Сырского Рудника. Липчане беспокоятся за жизнь и здоровье своих близких и знакомых. Дело в том, что в районе остановки "Станция Рудник", рядом с домом №12 по улице Ударников стоят старые деревья. Несколько дней назад у одного из них отломился толстый ствол. Он повис на соседнем дереве, зацепившись за ветки. Огромное бревно чудом не упало вниз.

Липчане боятся, что бревно упадет вниз Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане боятся, что бревно упадет внизФото: Юлия КЛЮЕВА

Прямо возле этого дерева есть дорожка, по которой липчане ходят на остановку. Местные жители опасаются, что в любой момент этот ствол может упасть на человека.

- Мы все ходим по этой дорожке на остановку и обратно, - рассказал "КП-Липецк" липчанин Владимир. - Представляете, если этот ствол упадет вниз? Сразу насмерть! Я всех предупреждаю, чтобы шли в обход. Пусть дольше по времени, зато безопасно. Звонил в управляющую компанию. Там ответили, что пока техники нет.

Липчане боятся, что бревно упадет вниз Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане боятся, что бревно упадет внизФото: Юлия КЛЮЕВА

Отломанный ствол до сих пор угрожающе висит на ветках деревьев. Дворник отгородила это место сигнальной лентой, но ее быстро сорвали. Многие местные жители до сих пор не знают об опасности, которая нависла над их головами.

Липчане боятся, что им на голову упадет отломанный ствол.Жители Сырского Рудника опасаются за свою жизнь

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