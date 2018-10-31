Огромный ствол отломился от дерева и повис на ветках в Липецке

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-31T19:29:30+03:00

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В редакцию "КП-Липецк" обратились жители Сырского Рудника. Липчане беспокоятся за жизнь и здоровье своих близких и знакомых. Дело в том, что в районе остановки "Станция Рудник", рядом с домом №12 по улице Ударников стоят старые деревья. Несколько дней назад у одного из них отломился толстый ствол. Он повис на соседнем дереве, зацепившись за ветки. Огромное бревно чудом не упало вниз.

Липчане боятся, что бревно упадет внизФото: Юлия КЛЮЕВА

Прямо возле этого дерева есть дорожка, по которой липчане ходят на остановку. Местные жители опасаются, что в любой момент этот ствол может упасть на человека.

- Мы все ходим по этой дорожке на остановку и обратно, - рассказал "КП-Липецк" липчанин Владимир. - Представляете, если этот ствол упадет вниз? Сразу насмерть! Я всех предупреждаю, чтобы шли в обход. Пусть дольше по времени, зато безопасно. Звонил в управляющую компанию. Там ответили, что пока техники нет.

Липчане боятся, что бревно упадет внизФото: Юлия КЛЮЕВА

Отломанный ствол до сих пор угрожающе висит на ветках деревьев. Дворник отгородила это место сигнальной лентой, но ее быстро сорвали. Многие местные жители до сих пор не знают об опасности, которая нависла над их головами.