В Липецке водитель «Тойоты» сбил женщину и сбежал, бросив ее на дороге

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-01T09:45:31+03:00

За сутки на дорогах региона в 8 авариях пострадали 10 человек и трое погибли

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В Липецке поймали водителя, который сбил человека на дороге и сбежал. Все случилось ночью, в 1.00, на проспекте Мира. Там вне пешеходного перехода попала под машину 49-летняя женщина. Водитель не стал помогать сбитому им пешеходу, в место этого он бросил женщину на дороге и скрылся. Липчанка получила серьезные травмы, очевидцы вызвали на место «Скорую» и ГИБДД, медики увезли женщину в больницу, а автоинспекторы бросились на поиски беглеца. Нарушителя вскоре поймали, как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, им оказался 21-летний водитель «Тойоты».

В те же сутки, 31 октября, в Долгоруковском районе сбили еще одного пешехода. Трагическая авария произошла в 20.30 на трассе Долгоруково – Ломовец. 32-летняя женщина за рулем «Дэу-Нексии» сбила 55-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте до приезда «Скорой».

Еще одно серьезное ДТП случилось в тот же вечер в том же Долгоруковском районе в 18.10. На трассе Елец – Долгоруково – Тербуны не справился с управлением «ВАЗ-2199» 29-летний водитель. Машина вылетела с дороги и въехала в кирпичную стену. В результате водителя с травмами увезли в больницу.

В тот же день в Усмани в 8 утра на улице Ленина столкнулись «ВАЗ-2114» и «Ниссан». В аварии пострадала 26-летняя пассажирка «ВАЗа».

По данным ГИБДД, всего за минувшие сутки, 31 октября, на дорогах Липецкой области в 8 авариях пострадали 10 человек и трое погибли.