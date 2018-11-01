2018-11-01T15:50:57+03:00
Общество

Телефонные мошенники в Липецке теперь представляются врачами

Аферисты придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги с пенсионеров
Лия МУРАДЬЯН
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Родственники намерены писать заявлениеРодственники намерены писать заявлениеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Старая легенда мошенников про родственника, у которого проблемы с законом и срочно нужны деньги, очевидно перестает работать. О новой выдумке аферистов рассказала в соцсети липчанка Анастасия Азовцева, чья бабушка едва не лишилась 132 000 рублей. По словам женщины, на домашний телефон ее бабушки позвонили «врачи» и сообщили о страшной болезни.

Сначала диалог начала, якобы, медсестра, назвалась Тарасовой и сказала, что работает в сокольской больнице. Тарасова заявила, что у пенсионерки нашли страшную редкую болезнь и уже два дня пытаются до нее дозвониться, причем врачи областной больницы. Далее аферисты сделали вид, что соединили пенсионерку с главврачом областной больницы. Дальше бабушку обрабатывал другой подельник под видом главврача, который сначала поинтересовался, нет ли рядом кого из родственников. Убедившись, что нет, он назвал какую-то несуществующую болезнь, напугал пенсионерку еще больше, но в конце обнадежил, что выход есть, но стоит немало.

– Были даже симптомы, он говорил «вот у вас же болят голова и шея, чувствуете?» – рассказала Анастасия. – А еще в ближайшее время бабушку должно парализовать. Но нам повезло, и врач оказался очень сердобольным, и шанс на выздоровление равен 132 000 рублей, чудо лекарство должно будет помочь.

Мошенники продолжали напирать и не скупились на спектакль. Даже соединили пенсионерку с врачом из Санкт-Петербурга, потом сказали ждать. Благо бабушка успела связаться с внуками и детьми. После паники и поездки в больницу выяснилось, что никакие рвачи не звонили и вообще люди с названными именами в указанных больницах не работают. На всякий случай проверили анализы и убедились что все в порядке.

Теперь родственники пенсионерки намерены писать заявление.

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