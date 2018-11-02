Под Липецком рецидивист разбил угнанную иномарку пенсионера

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-02T09:03:19+03:00

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В минувший четверг, 1 ноября, в Лев Толстовском районе Липецкой области в полицию пришел 62-летний пенсионер и заявил об угоне. Мужчина рассказал, у него от дома в селе Домачи пропал автомобиль «Рено-Логан», причем машину угнали еще 27 октября. Несмотря на позднее заявление, автомобиль нашли сразу же.

Машина стояла уже разбитая у другого дома в том же селе. Угонщика тоже поймали. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 27-летний житель поселка Лев-Толстой. Известно, что угонщик имеет судимости.

Кроме того в регионе за сутки раскрыли 3 совершенных ранее преступления. Так в самом Липецке вычислили 23-жителя Воронежа. По данным полиции, 29октября он украл с карты 18-летней девушки 8000 рублей.