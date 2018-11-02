Под Липецком взрослый мужчина украл сумку у 8-летней девочки

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-02T15:16:27+03:00

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В Липецкой области поймали уличного вора, который дошел до крайней низости и покусился на имущество маленькой девочки. Все случилось в Добринском районе еще весной этого года. В полицию пришла мать школьницы и рассказала, что у ее 8-летней дочери кто-то украл сумку на детской площадке.

В сумке у ребенка был только сотовый телефон и больше ничего ценного. Тогда по факту кражи возбудили уголовное дело. И вот спустя полгода воришку детской сумки удалось вычислить. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался безработный 47-летний житель поселка Добринка.

Грозу детских сумок задержали, сейчас он дает показания в местном отделении полиции. По части 1 статьи 158 УК РФ ему грозит до двух лет тюрьмы.