Под Липецком столкнулись легковушка и грузовик: от машины осталась груда металла

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-07T09:31:11+03:00

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Этим утром в 5.21 на пульт спасателей поступило сообщение о ДТП. Оказалось, на автодороге Липецк-Хлевное возле населенного пункта Никольское столкнулись "ВАЗ-2106" и грузовой автомобиль "МАН". К месту страшной аварии выехало одно пожарно-спасательное отделение. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ДТП есть пострадавший. Его доставили в медучреждение.

Проезжающие мимо автомобилисты успели запечатлеть место происшествия на видео. От увиденного буквально "волосы встают дыбом". Грузовик вылетел с проезжей части. От легковушки осталась только груда металла. Невозможно разобрать, где багажник, двери, колеса. Машина просто "всмятку". На дороге валяются части автомобиля. На месте работает спасательная бригада МЧС.