2018-11-07T09:31:11+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись легковушка и грузовик: от машины осталась груда металла

Пострадавшего доставили в медучреждение [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Страшная авария под ЛипецкомСтрашная авария под ЛипецкомФото: принтскрин видео.
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Этим утром в 5.21 на пульт спасателей поступило сообщение о ДТП. Оказалось, на автодороге Липецк-Хлевное возле населенного пункта Никольское столкнулись "ВАЗ-2106" и грузовой автомобиль "МАН". К месту страшной аварии выехало одно пожарно-спасательное отделение. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ДТП есть пострадавший. Его доставили в медучреждение.

Проезжающие мимо автомобилисты успели запечатлеть место происшествия на видео. От увиденного буквально "волосы встают дыбом". Грузовик вылетел с проезжей части. От легковушки осталась только груда металла. Невозможно разобрать, где багажник, двери, колеса. Машина просто "всмятку". На дороге валяются части автомобиля. На месте работает спасательная бригада МЧС.

Страшная авария под Липецком, легковушка "всмятку".Столкнулись "ВАЗ-2106" и грузовой автомобиль "МАН". Видео Андрей Сушков

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