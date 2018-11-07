В Липецке на улице Семашко установили дорожные знаки

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-07T15:13:43+03:00

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В Липецке на улице Семашко установили новые дорожные знаки. Они регламентируют остановку и стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца. На участке дороги постоянно парковались водители. Из-за этого снижалась пропускная способность улицы, затруднялась уборка. Поэтому в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства решили установить знаки. Кстати, за нарушение требований знаков машины будут эвакуировать. Об этом говорят таблички «Работает эвакуатор».

Согласно ПДД, данные знаки запрещают стоянку транспортных средств по нечетным и четным числам месяца. Оставлять автомобили можно на обеих дороги с 19.00 до 21.00. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, управление ГИБДД организуют рейды, чтобы выявлять нарушителей.