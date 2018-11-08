2018-11-08T09:42:22+03:00
Происшествия

В Липецке камера засекла, как «БМВ» разбил киоск и едва не переехал пешехода

Авария произошла на улице Зои Космодемьянской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на улице З.КосмодемьянскойДТП на улице З.КосмодемьянскойФото: скрин с видео
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В Липецке уличная камера наблюдения сняла момент ДТП, с двумя легковушками, одна из которых разбила киоск. Все случилось в минувшую среду, 7 ноября, на улице Зои Космодемьянской. Там около полудня столкнулись автомобиль «БМВ» и «Фольксваген».

БМВ разбил киоск в Липецке .

На записи видно, как белый «Фольксваген» выезжает со стороны автобусной стоянки на главную дорогу и, вероятно, пытается развернуться. В этот момент по главной едет черный «БМВ», водитель которого пытается увернуться, но не успевает и бьет первую иномарку в водительскую дверь. От удара «БМВ» выносит на тротуар и она разбивает кисок, у которого стояли люди. Благо пешеход вовремя заметил аварию и успел отойти. «Фольксваген» также выносит на тротуар.

После удара из-под капота черной иномарки начинает валить густой пар, водитель сразу выходит из салона. После на помощь к участникам ДТП спешат очевидцы.

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