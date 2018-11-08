2018-11-08T12:01:54+03:00
Общество

Липчане просят обустроить аллею в Верхнем парке

По мнению горожан, центр Липецка нуждается в обновлении
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане просят обустроить аллею в Верхнем паркеЛипчане просят обустроить аллею в Верхнем паркеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липчане обеспокоены благоустройством центра города. На сервисе «Портал неравнодушных» появилась новая инициатива. Надежда Попурей обращает внимание властей на аллею в Верхнем парке. Горожанка считает, что это место давно пора привести в порядок.

- Много лет прошло с того момента, как аллее в Верхнем парке нашего прекрасного города Липецка не уделялось должного внимания, - пишет Надежда. - А ведь это центр. Местами от плит ничего уже не осталось, торчит арматура. Мамы с колясками вынуждены прыгать с плиты на плиту, а не спокойно укачивать малышей. Что до детей постарше, то сколько раз они падали, спотыкаясь о кривые плиты и ту же самую арматуру.

Горожане поддержали идею липчанки. Пользователи прокомментировали, что давно пора заняться благоустройством аллеи. Напомним, если инициатива наберет более 500 одобрений, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Пока проголосовало 46 человек.

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