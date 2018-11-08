2018-11-08T14:22:28+03:00
Общество

На следующей неделе в Липецке приостановят движение трамвая №5

На участке проведут аварийные ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке приостановят движение трамвая №5В Липецке приостановят движение трамвая №5Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке временно приостановят движение трамвая №5. Это произойдет на следующей неделе, 13 ноября. Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, на участке трамвайного пути «площадь Металлургов – переулок Бестужева» проведут аварийные ремонтные работы. С 9.00 до 13.00 движение трамваев №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» прекратится. В том числе по схеме «А» «улица Чехова – Стан 2000».

Липчанам приносят извинения за предоставленные неудобства. Советуем заранее продумывать свой маршрут, чтобы вовремя успеть в нужное место. За подробной информацией о временных изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить п телефону единой диспетчерской службы 31-80-15.

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