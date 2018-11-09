Под Липецком грузовик насмерть сбил пешехода, который шел вдоль трассы

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-09T09:48:16+03:00

За с сутки на дорогах области в трех авариях пострадали 2 человека и 1 погиб

Изменить размер текста: A A

Трагическое ДТП случилось ночью 8 ноября на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. Около 2 часов ночи на 338 километре трассы большегруз «ДАФ» сбил на дороге 30-летнего мужчину. По данным ГИБДД, человек шел вдоль трассы по проезжей части в том же направлении, что ехал грузовик. Мужчина не выжил.

Еще одного пешехода сбили в 20.30 на улице Московской в Липецке. Там 24-летний парень за рулем «Форда» наехал на 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешехода увезли в больницу, но после отпустили.

В те же сутки около полуночи в Чаплыгине столкнулись «Дэу-Нексия» и «Мерседес». В этой аварии пострадала 43-летняя пассажирка «Нексии», женщину положили в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали 2 человека и 1 погиб. Аварий без пострадавших зарегистрировали 26. Кроме этого, автоинспекторы зафиксировали 1261 нарушение ПДД, 938 из них попались на фото радары с превышением скорости, еще четверых пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД.