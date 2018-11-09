Особый режим вводят в Липецке на 12 часов

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-09T15:02:03+03:00

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В пресс-службе управления ГО и ЧС предупреждают о неблагоприятных метеорологиеских условиях "НМУ" в Липецке и области. При подобных случаях вредные примеси с предприятий плохо рассеиваются в атмосфере.

Так, в ближайшие 12 часов для низких источников выбросов объявляются НМУ 1 степени опасности. С 21.00 9 ноября до 9.00 10 ноября в регионе вводится особый режим работы №1. Предприятия должны сократить выбросы в атмосферу.

Кстати, в октябре этого года Липецкий ЦГМС проверил качество поверхностных вод на реке Быстрая Сосна в Ельце и Воронеж в Липецке. Как сообщили в областном управлении экологии и природных ресурсов, кислородный режим рек - удовлетворительный. Пробы, взятые из река Воронеж ниже черты города, показали превышение предельно-допустимой концентрации азота нитритного в 2,9 раза. Уровень содержания меди - 3,3 ПДК. Количество нетфепродуктов в реке в черте Липецка больше допустимого в 1,2 раза.