2018-11-09T17:37:16+03:00
Общество

Липчане почтили память героев Первой мировой войны

К стеле в Липецке возложили цветы
Юлия КЛЮЕВА
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Фото с сайта «Российское военно-историческое общество»Фото с сайта «Российское военно-историческое общество»Фото: с сайта
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В воскресенье, 11 ноября, исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. В Липецке торжественная церемония состоялась у стелы на пересечении улиц Терешковой и Циолковского. Этим утром, 9 ноября, липчане возложили цветы и венки к памятнику героям Первой мировой войны. Тогда с территории нынешней Липецкой области на войну ушли более 70 тысяч человек. На мероприятии присутствовали представители администрации города и области, липецкого авиацентра, общественных организаций.

После официальной части в Липецке прошли мероприятия, посвященные 100-летию окончания войны. Так, в областном краеведческом музее состоялось открытие выставки и концерт. Липчанам представили работы художников, которые были созданы в военные годы прошлого века.

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