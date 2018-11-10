2018-11-10T15:15:14+03:00
Происшествия

Вечером под Липецком вспыхнула баня

Никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области горела баняВ Липецкой области горела баняФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую пятницу, 9 ноября, в Липецкой области случился пожар. Вечером в селе Тростное Становлянского района загорелась баня. Об этом спасателям сообщили очевидцы в 20.57.К дому №14 по улице Луговая выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 3 человека из добровольной пожарной дружины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь повредил внутреннюю отделку бани на площади 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, что в случае пожара следует звонить по телефону «112» или «01». Не забывайте о правилах пожарной безопасности. Ведь именно от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и жизнь людей.

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