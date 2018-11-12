В Липецке расклейщики объявлений получили полмиллиона рублей штрафа

СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-12T19:27:06+03:00

С начала года на них составили более 700 протоколов

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В Липецке на стенах домов, остановочных павильонов и опорах освещения продолжают появляться листовки с различными предложениями. Объявления даже успели повесить на новых объектах города, появившихся в этом сезоне. Хотя специальные тумбы для их размещения находятся в нескольких метрах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за прошедшие 9 месяцев из казны областного центра направлено около 500 тысяч рублей. На эти средства привели в порядок городское имущество, на котором размещались листовки. Поверхности плохо очищаются от приклеенной бумаги. Также нарушается слой краски. Нанести ее заново при минусовой температуре невозможно – пострадает качество. При жесткой зачистке страдает даже гранит.

С начала года на расклейщиков составили более 700 протоколов. Суммы штрафов превысили полмиллиона рублей. Напомним, что незаконное размещение информации на элементах благоустройства карается штрафом от 500 до 3 тысяч рублей для граждан. Должностным лицам придется заплатить от 3 до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам – от 10 до 50 тысяч рублей.