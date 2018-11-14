2018-11-14T09:57:18+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП с двумя «ВАЗами» и фурой погиб человек

За сутки на дорогах региона пострадали три человека и один погиб
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП погиб пассажир "семерки"В ДТП погиб пассажир "семерки"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 13 ноября, в Чаплыгинском районе Липецкой области. Там в селе Кривополянье на улице Космонавтов около 17.00 столкнулись два «ВАЗа» седьмой модели и МАН. По данным регионального УГМБДД, ДТП спровоцировали 81-летний пенсионер за рулем первой «семерки», он не уступил дорогу и протаранил второй «ВАЗ», за рулем которого был 27-летний водитель. От удара вторая легковушка влетела в стоящую фуру. В итоге водитель второй «семерки» с тяжелыми травмами попал в больницу, в его 29-летний пассажир погиб на месте.

Еще одно ДТП с пострадавшими случилось в тот же день в Задонске. Около 16.00 на улице Степанищева 60-летний водитель «Лады-Ларгуса» выехал на встречную полосу и протаранил «ВАЗ-2112», за рулем которого была 29-летняя женщина. В ДТП пострадали водитель и пассажир «двеннадцатой», обоих увезли в больницу. Пассажира после оказания помощи отпустили, а женщину госпитализировали.

Как сообщает пресс-службе региональной автоинспекции, всего за минувшие сутки, 13 ноября, на дорогах Липецкой области произошли две аварии с пострадавшими, в которых три человека получили травмы и один погиб.

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