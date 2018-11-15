2018-11-15T13:41:40+03:00
Общество

Липецкие чиновники передвинут ясли, чтобы построить стадион

Жители Липецка воспротивились возведению учреждения на школьном участке
Юлия КЛЮЕВА
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Ясли решено перенестиЯсли решено перенестиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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На днях в Липецке на территории школы №20 разгорелся скандал. На этом участке в 26 микрорайоне собирались строить ясельный корпус. Однако, родители учащихся оказались против. Липчане посчитали, что во дворе школы должен появиться современный стадион.

В то же время, расположенный рядом детский сад №17 переполнен. Несмотря на то, что проектная мощность учреждения 260 мест, его посещают 445 ребятишек. На очереди в сад стоят 700 детей. Почти половина из них - малыши ясельного возраста. Поэтому строительство яслей в данном районе просто необходимо.

В этот четверг, 15 ноября, в администрации Липецка состоялось совещание. И.о. главы города Михаил Щербаков, вице-мэр Евгений Павлов, а также руководители департаментов градостроительства и образования, профильных подразделений обсудили возникшую проблему. На совещании также присутствовали недовольные родители.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специаслиты решили передвинуть будущее здание яслей ближе к детскому саду №17. Так, освободится часть площадки, где и появится школьный стадион. Представители группы родителей предварительно согласились с предложением. В ближайшее время специалисты обещали подготовить эскизный проект с параметрами участов под ясли и стадион.

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