В Липецком драматическом театре готовят сразу две премьеры

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-15T15:25:11+03:00

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При содействии Министерства культуры РФ в Липецком драматическом театре выпустят две премьеры. В рамках гранта "По поддержке молодой режиссуры" режиссер РАМТа Галина Зальцман поставит спектакль "Куда исчезли все цветы" по мотивам трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта".

- Мне хочется предложить Липецкому драматическому театру (на Соколе) постановку «Куда исчезли все цветы», по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», - рассказала Галина Зальцман. - В репертуаре этого театра, с сильной, молодой и подготовленной к спектаклям с музыкальной основой, труппой – сейчас нет Шекспира, поэтому мне кажется это предложение актуальным, не только относительно темы спектакля, его художественной и социальной значимости, но и относительно возможностей и творческих потребностей театра. Зрительское внимание к данному материалу есть всегда, название «Ромео и Джульетта» незамеченным быть не может. Мне кажется, при данных составляющих, можно создать яркий спектакль на тексте великой литературы о современных проблемах, о вечной любви, о страхе, о решимости, молодости, чести.

Другой спектакль - "Autos. Люди" - поставит режиссер Липецкого драматического театра Геннадий Балабаев. Пьесу написал самарский драматург Александр Игнашов.

- Я пишу пьесу, общаясь с родителями детей-аутистов, перечитывая дневники, письма, интервью людей, в которых их жизнь и жизнь их детей, не таких, как большинство из нас, - объяснил Геннадий Балабаев. - Надеюсь на образное решение в спектакле «особых людей», позволяющее показать не столько их физические особенности, сколько неповторимый внутренний мир.

Закрытые показы спектаклей состоятся в середине декабря. Премьеры планируются на начало марта.