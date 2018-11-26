2018-11-26T10:27:13+03:00
Происшествия

Под Липецком грузовик сбил 5-летнего ребенка

За три дня на дорогах области пострадали 11 человек и 1 погиб
Лия МУРАДЬЯН
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В столкновении с УАЗом погиб водитель "двенадцатой"В столкновении с УАЗом погиб водитель "двенадцатой"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария с участием маленького пешехода произошла в субботу, 24 ноября, в Измалковском районе Липецкой области. Там около 19 часов вечера 42-летний водитель грузовика ДАФ не заметил на дороге 5-летнего мальчика. Ребенок попал под фуру. Мальчика с многочисленными травмами увезли в больницу.

Еще одного несовершеннолетнего пешехода сбили в тот же день в Липецке. 22-летний водитель «Богдана» не пропустил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Она также попала в больницу.

В тот же день, 24 ноября, в области произошла смертельная авария. Все случилось в 5 утра на трассе Липецк – Грязи, где столкнулись «ВАЗ-2112» и «УАЗ». За рулем легковой машины был 34-летний мужчина, он погиб на месте происшествия. Его 25-летний пассажир попал в больницу. 51-летний водитель «УАЗа» не пострадал.

А 25 ноября на улице Кривенкова в Липецке 27-летняя женщина за рулем «Джели» сбила на пешеходном переходе 59-летнюю женщину. Пенсионерку увезли на «скорой» в больницу.

По данным ГИБДД Липецкой области, всего за прошедшие трое суток, с 23 по 25 ноября, на дорогах региона зарегистрировали 9 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 11 человек и 1 погиб.

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