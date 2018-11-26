2018-11-26T15:35:20+03:00
Общество

В Липецке к Новому году открылась почта Деда Мороза

Акция «Письмо Деду Морозу» продлится до 8 января
Лия МУРАДЬЯН
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Дед Мороз ждет писемДед Мороз ждет писемФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке стартовала традиционная новогодняя акция «Письмо Деду Морозу». Рассказать о своих самых заветных желаниях сказочному волшебнику могут все желающие. Почтовый ящик Деда Мороза появился в детском парке «Сказка». Как сообщили в администрации парка, он будет работать до 8 января 2019 года.

Письма можно приносить и класть в ящик самим, а также присылать в парк по почте, адрес: город Липецк, улица Ленина, дом 31а. Липецкие помощники новогоднего волшебника с нетерпением ждут писем.

Напомним, что в прошлом году Дед Мороз выбирал самое яркое письмо, автор которого получал отдельный подарок. Кстати, как показывает практика, в Липецке дети не только просят подарки у волшебника, а еще интересуются, как у него дела, отставляют пожелания в письмах и дарят рисунки.

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