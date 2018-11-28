Липчанин пытался подкупить миграционную полицию
В Липецкой области вынесли приговор жителю Ельца, который пытался подкупить миграционную полицию. Согласно материалам дела, мужчина пришел на прием к начальнику миграционного пункта местного отдела полиции и предложил 7 000 рублей, которые положил под документы на рабочем столе должностного лица.
За эти деньги липчанин рассчитывал «уладит» административное дело на знакомых иностранцев, которые нарушили режим пребывания на территории РФ в Волоском районе области. Полицейский деньги не взяли и сообщил о попытке подкупа.
Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, взяткодатель во всем сознался еще на предварительном следствии. В итоге за мелкое взяточничество суд приговорил его к штрафу в 27 000 рублей.