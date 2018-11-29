В Липецке дальнобойщик украл из квартиры 90 000 рублей

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-29T09:31:51+03:00

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В Липецке поймали домушника, который обворовал квартиру на улице Баумана. В полицию обратился 28-летний мужчина и рассказал, что в период с 20 по 27 ноября кто-то пробрался в его квартиру и вынес 91 000 рублей. Вора вычислили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 33-летний дальнобойщик одного из местных предприятий.

А в поселке Лев-Толстой обворовали пенсионерку. Женщина пришла в полицию в среду, 28 ноября и сообщила, что кто-то выломал входную дверь в ее доме по улице Володарского, откуда вынес два велосипеда и садовую тележку. В какой именно день, женщина не знала, по ее словам все случилось в период с 10 по 30 октября. Несмотря на это домушника поймали в день обращения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, им оказался 51-летний житель того де села.

Еще одного вора вычислили в Липецке, по данным полиции, 13 ноября 41-летний судимый липчанин выкрал золотые украшения из квартиры 43-летней женщины на улице Водопьянова. Последнего воришку, 22-летнего парня, задержали в Грязях.