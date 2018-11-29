2018-11-29T09:31:51+03:00
Происшествия

В Липецке дальнобойщик украл из квартиры 90 000 рублей

За день в области поймали четырех воров
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В области раскрыли 4 кражиВ области раскрыли 4 кражиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке поймали домушника, который обворовал квартиру на улице Баумана. В полицию обратился 28-летний мужчина и рассказал, что в период с 20 по 27 ноября кто-то пробрался в его квартиру и вынес 91 000 рублей. Вора вычислили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 33-летний дальнобойщик одного из местных предприятий.

А в поселке Лев-Толстой обворовали пенсионерку. Женщина пришла в полицию в среду, 28 ноября и сообщила, что кто-то выломал входную дверь в ее доме по улице Володарского, откуда вынес два велосипеда и садовую тележку. В какой именно день, женщина не знала, по ее словам все случилось в период с 10 по 30 октября. Несмотря на это домушника поймали в день обращения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, им оказался 51-летний житель того де села.

Еще одного вора вычислили в Липецке, по данным полиции, 13 ноября 41-летний судимый липчанин выкрал золотые украшения из квартиры 43-летней женщины на улице Водопьянова. Последнего воришку, 22-летнего парня, задержали в Грязях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Правобережном районе Липецка до позднего вечера не будет воды
В Липецке хулиган с оторванным зеркалом «КамАЗа» напал на коммунальщиков
В Липецке пенсионера будут судить за продажу наркотиков
Обстрелявший полицейских липчанин получил 9.5 лет строгого режима
С понедельника в Липецке изменится расписание автобусов до Силикатного
В Липецке ожидаются опасные для выбросов метеоусловия
В Липецке будут судить мужчину, который избил мать и 4 дня смотрел, как она умирает
В понедельник в Липецке вводят временный запрет на продажу алкоголя
В Липецкой области за ночь дотла сгорели два дома
Липецкие дороги отремонтируют за 3,4 млрд. рублей
В центре Липецка сбили школьницу – девушка попала в больницу
Невзирая на опасность липецкие рыбаки выходят на тонкий лед
Липчанин пытался подкупить миграционную полицию
В Липецкой области живут больше 2000 ВИЧ-инфицированных
Температура в Липецке снизится до 15 градусов мороза
В Липецке легковушка перелетела через газон, снесла забор и разбила машину
Прокурор требует 13 лет для липчанина, который обстрелял полицейских из ружья
В Липецке будут судить банду школьников за разбои, грабежи, кражи и угон
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
На этой неделе в Липецке изменится расписание четырех автобусов
Липчанка обворовывала ячейки для хранения в магазинах
В Липецкой области «ВАЗ» влетел в стоящий на трассе «КамАЗ»