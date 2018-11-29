В Липецке пенсионера будут судить за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-29T16:41:52+03:00

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В Липецке решил податься в наркобизнес перед пенсией не судимый мужчина. По данным полиции, 61-летний липчанин целенаправленно купил наркотики, чтобы в дальнейшем продать. 14 сентября пенсионер нашел покупателя и продал незнакомцу 0.03 грамма вещества. После чего мужчину сразу задержали стражи порядка.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемый полностью во всем сознался. Дело сейчас направили в суд.

Отметим, что по данной статье предусмотрено наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. То есть мужчина, который ранее ни за что не привлекался, теперь рискует официально выйти на пенсию уже будучи за решеткой.