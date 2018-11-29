2018-11-29T17:13:26+03:00
Происшествия

В Липецке хулиган с оторванным зеркалом «КамАЗа» напал на коммунальщиков

Дебошир разбил стекло грузовика, об которое порезался ремонтник
Лия МУРАДЬЯН
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Хулиган разбил стекло грузовикаХулиган разбил стекло грузовикаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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Конфликт произошел минувшим вечером, 28 ноября, в районе Сокола в Липецке. Там работала бригада комплекса теплоснабжения ЛГЭКа. Коммунальщики ремонтировали тепловую магистраль на улице Елецкая.

Внезапно к ремонтникам подошел буйный мужчина, гражданин нецензурно ругался и грозился сорвать ремонтные работы. Что стало причиной конфликта, не сообщается. ПО данным пресс-службы ЛГЭКа, нетрезвый липчанин оторвал от стоявшего там «КамАЗа» зеркало и разбил им боковое стекло кабины грузовика.

Осколки от стекла попали в лицо 33-летнего слесаря, после чего ремонтника отправили в травмпункт и вызвали на место полицию. В итоге на дебошира завели административное дело за мелкое хулиганство.

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