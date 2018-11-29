В Правобережном районе Липецка до позднего вечера не будет воды

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-29T17:59:19+03:00

Воды не будет до 20.00, в в Сырском отключат свет

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Энергетики предупреждают липчан о масштабном отключении воды, которое запланировано на пятницу, 30 ноября. По данным пресс-службы ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 20.00 из-за ремонтных работ.

Под отключение попадут улицы и переулки частного сектора: Пришвина, Новотепличная, Ягодная, Раздольная, Новая, Ясная, Лучистая, Беговой, СНТ Металлург-1, Совхозная, Вольная, Утренняя, Отрадная и Просторная.

В многоквартирных домах: Шкатова, с 1 по 25 дом, 4 Пятилетки, с 5 по 10, Горняцкая, 1 – 6; 30 лет Октября, 2; 6; 8, Кротевича, 9а; Гайдара, 1а – 25; Луначарского, 1 – 6а; Амурская, 1 – 5а, Нахимова, 1 – 14. Частный сектор в том же районе: Орловская, Короленко, Антипова, Пионерская, Весенний, 4 Пятилетки, 30 лет Октября, Вилкова, Щорса, Кротевича, Ф. Лузана и Чайковского.

Также без воды останутся адреса: улица Студеновская, 18 по 182 дом; Чапаева, 2, 4; Карьерная, 2; Кольцевая, 2а, 12а; площадь Заводская, 5, 16, 3. Частный сектор в этом районе: Студеновская, ХХ партсъезда, Арктическая, Красная, Энергетическая, Дарвина, Маяковского, Димитрова, Т. Фрунзе и Кольцевая.

Еще три улицы в Сырском, Техническая, Ударников и Ново-весовая, останутся без света. Электричество там будут отключать с 30 ноября и 3 декабря с 9 до 16.00.

Воду будут подвозить по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении можно по телефонам: 075 и 236- 075.