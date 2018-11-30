2018-11-30T10:17:44+03:00
Происшествия

В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

За сутки на дорогах области в 4 ДТП пострадали 5 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Женщину с ребенком сбили на переходеЖенщину с ребенком сбили на переходеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария с участием пешеходов произошла в четверг утром, 29 ноября, на проспекте Победы в Липецке. Там в 7.00 на пешеходном переходе без светофора 52-летний водитель «Дэу-Нексии» не сбил 36-летнюю женщину и ее 5-летнюю дочь. Обе получили травмы, но к счастью, обошлось без тяжелых последствий. Женщине с ребенком оказали помощь и отпустили.

Еще один пешеход пострадал в то же утро на улице Союзной. В 10.00 тоже «Дэу-Нексия» сбила 58-летнюю женщину. В данном случае пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. За рулем машины был 31-летний водитель.

В Липецке около десяти часов утра на улице Союзной 31-летний водитель «Дэу-Нексии» вне пешеходного перехода допустил наезд на 58-летнюю пенсионерку. Женщину увезли в больницу.

А в Ельце в этот день сбили школьницу. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Мира в 15.00. 36-летняя женщина за рулем «Рено-Дастер» сбила 15-летнюю девочку. Школьница оказалась в больнице.

По данным ГИБДД Липецкой области, всего за сутки на дорогах региона в 4 авариях пострадали 5 человек.

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