На сахарном заводе В Липецкой области погиб водитель «КамАЗа»

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-30T13:54:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагический несчастный случай произошел на сахарном заводе в Лебедянском районе Липецкой области. Все случилось в четверг утром, 29 ноября. Как сообщает информационно-краеведческий портал Лебедяни, в то утро 63-летний водитель «КамАЗа» с прицепом привез на предприятие сахарную свеклу.

Водитель начал выгружать содержимое прицепа в емкость для промывки овощей. В процессе отгрузки что-то случилось и мужчина вышел из кабины, чтобы разобраться с неполадкой. Рабочий побежал к прицепу, споткнулся и упал в глубокую емкость, где под большим напором воды промывалась свекла.

Мужчину моментально затянуло в чан, где вращались тонны воды и овощей. К несчастью, рабочий не смог выбраться. По факту гибели проходит проверка