Под Липецком поймали браконьеров с крупным уловом рыбы
В Елецком районе Липецкой области поймали браконьеров. По данным полиции, двое мужчин незаконно ловили рыбу с моторной лодки, для вылова использовали острогу. Рыбаков задержали на реке Сосна недалеко от села Талица.
В Липецкой области поймали браконьеровФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, своими действиями подозреваемые причинили имущественный вред областному управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
В Липецкой области поймали браконьеровФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Сумму ущерба еще предстоит оценить. На браконьеров завели уголовное дело за групповой незаконный вылов рыбы в крупном размере – часть 3 статьи 256 УК РФ. Рыбакам грозит штраф до миллиона рублей или до 5 лет лишения свободы.