2018-11-30T14:25:53+03:00
Происшествия

Под Липецком поймали браконьеров с крупным уловом рыбы

Липчане ловили рыбу на моторной лодке с помощью остроги [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области поймали браконьеровВ Липецкой области поймали браконьеровФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Елецком районе Липецкой области поймали браконьеров. По данным полиции, двое мужчин незаконно ловили рыбу с моторной лодки, для вылова использовали острогу. Рыбаков задержали на реке Сосна недалеко от села Талица.

В Липецкой области поймали браконьеров Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области поймали браконьеровФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, своими действиями подозреваемые причинили имущественный вред областному управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

В Липецкой области поймали браконьеров Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области поймали браконьеровФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Сумму ущерба еще предстоит оценить. На браконьеров завели уголовное дело за групповой незаконный вылов рыбы в крупном размере – часть 3 статьи 256 УК РФ. Рыбакам грозит штраф до миллиона рублей или до 5 лет лишения свободы.

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