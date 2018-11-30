Под Липецком поймали браконьеров с крупным уловом рыбы

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-30T14:25:53+03:00

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В Елецком районе Липецкой области поймали браконьеров. По данным полиции, двое мужчин незаконно ловили рыбу с моторной лодки, для вылова использовали острогу. Рыбаков задержали на реке Сосна недалеко от села Талица.

В Липецкой области поймали браконьеровФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, своими действиями подозреваемые причинили имущественный вред областному управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

В Липецкой области поймали браконьеровФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Сумму ущерба еще предстоит оценить. На браконьеров завели уголовное дело за групповой незаконный вылов рыбы в крупном размере – часть 3 статьи 256 УК РФ. Рыбакам грозит штраф до миллиона рублей или до 5 лет лишения свободы.