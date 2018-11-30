2018-11-30T15:35:46+03:00
Общество

Зима придет в Липецкую область со снегопадом и сильным ветром

1 декабря в регионе до 18 градусов мороза и сильные порывы ветра
Лия МУРАДЬЯН
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В субботу похолодает до -18 градусовВ субботу похолодает до -18 градусовФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным Росгидрометцентра, в первый день зимы погода в Липецкой области будет облачная. Ночью осадков не ожидается, а к следующему вечеру начнет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до 18 градусов мороза, днем – 5-10 градусов ниже нуля.

Ветер сменится на юго-восточный и опасно усилится – скорость 7-12 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что днем порывы ветра могут достигать скорости 17 м/с. Атмосферное давление снизится до 768 мм ртутного столба.

Снег будет идти всю ночь и к утру воскресенья, 2 декабря, только усилится. Вместе с тем, благодаря циклону, морозы в регионе ослабнут. К концу выходных в Липецке -3 °С.

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