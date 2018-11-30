Вечером в пятницу в Липецке откроется первый ледовый каток

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-30T16:27:12+03:00

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Сезон катания на коньках открывается в Липецке сегодня, 30 ноября. По данным городского департамента по физкультуре и спорту, первый каток залили на территории спорткомплекса «Сокол» на улице Ушинского, 5. Ледовая площадка откроется в 17.00. В выходные он будет работать с 14.00, в прокате запасли 120 пар коньков.

Напомним, что в этом сезоне катки в Липецке и хоккейные коробки зальют боле чем на 30 адресах. Для липчан будут работать 10 катков, 26 хоккейных коробок и 7 лыжных трасс. Как сообщили в пресс-службе мэрии, некоторые из них откроются уже в эти выходные.

В спорткомплексе «Липецкий металлург», по адресу Адмирала Макарова, 1в, в субботу откроются две отельные хоккейные площадки для детей и взрослых. Большой каток на стадионе откроется в воскресенье, 2 декабря. Он будет работать с 10 до 23.00, в прокате есть 350 пар коньков.

Еще один каток с прокатом откроется в понедельник на территории комплекса «Пламя», по адресу улица Ильича, 31. Здесь режим работы с 13 до 21.00.