В понедельник в Липецке отключат воду и свет

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-30T17:16:56+03:00

Воды не будет с 10 утра до 20.00, электричества – с 9 до 16.00

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С начала следующей недели в Липецке из-за ремонта коммуникаций снова отключат воду и свет. Воды не будет 3 декабря с 10 до 20.00 по адресам: улица Студеновская, с 18 по 182 дом; улица Чапаева, 2, 4; Карьерная, 2; Кольцевая, 2а, 12а; Заводская площадь, 5, 16, 3. И в домах частного сектора в том же районе: Студеновская, ХХ партсъезда, Арктическая, Красная, Энергетическая, Дарвина, Маяковского, Димитрова, Т. Фрунзе и Кольцевая.

Воду жителям района будут подвозить по заявкам.

А свет начнут отключать уже завтра, 1 декабря. В этот день электричества не будет с 9 до 16.00 на трех улицах: Ново-весовая, Ударников, Юношеская. 1, 2 и 3 декабря на тот же промежуток времени без электроэнергии останутся улицы Техническая, Ударников, Ново-весовая. 3, 4 и 5 декабря – улицы Калинина и Радиаторная. Также всю неделю, с 3 по 7 декабря, будут отключать свет на улицах Липецкая, Кибальчича, Привокзальная и Асфальтная.

Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам: 075 и 236-075.