Жители трех улиц Липецка остались без воды в воскресенье

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-02T12:34:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецкие спасатели со ссылкой на КВС АО "ЛГЭК" сообщили о временных отключениях воды в воскресенье, 2 декабря. Из-за работ на сетях водоснабжения с 10:00 до 20:00 ограничат подачу питьевой воды жителям шести домов:

- улица Жуковского, 5, 6, 3;

- улица Коммунистическая, 16, 18а;

- улица Бачурина, 17.

Напомним, что с начала следующей недели в Липецке также из-за ремонта отключат воду и свет. Воды не будет 3 декабря с 10 до 20.00 на пятнадцати улицах.

Электричества не будет с 9 до 16 часов на девяти улицах. Подробный список адресов в нашем материале или по телефонам: 075 и 236-075.