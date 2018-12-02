2018-12-02T12:43:12+03:00
Происшествия

В Липецкой области бывшую начальницу почтового отделения осудили за хищение имущества

Суд назначил условное наказание
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Чаплыгинский районный суд рассмотрел уголовное дело бывшей начальницы отделения почты в селе Топки Лев-Толстовского района. Ее обвиняли в присвоении, то есть хищении чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимая присвоила ей товарно-материальные ценности почты, которыми потом распорядилась по своему усмотрению.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, при назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств: явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба. В итоге женщину приговорили к году лишения свободы условно.

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