Липчанина, напавшего на свою возлюбленную с ножом, заключили под стражу
Липчанина, напавшего в магазине с ножом на свою знакомую, заключили под стражу на время расследования уголовного дела.Подозреваемый несколько раз ударил девушку в шею. Только благодаря вовремя оказавшим помощь медикам она осталась жива.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в качестве одного из оснований применения наиболее суровой меры пресечения стала информация о попытках мужчины оказать психологическое давление на потерпевшую. Они писал ей сообщения с угрозами, которые были адресованны не только потерпевшей, но и ее маленькой дочери.
Подозреваемый признал вину. Объяснил свои действия желанием вернуть любимую женщину, разорвавшую с ним отношения.