Липчанина, напавшего на свою возлюбленную с ножом, заключили под стражу

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-02T12:54:34+03:00

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Липчанина, напавшего в магазине с ножом на свою знакомую, заключили под стражу на время расследования уголовного дела.Подозреваемый несколько раз ударил девушку в шею. Только благодаря вовремя оказавшим помощь медикам она осталась жива.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в качестве одного из оснований применения наиболее суровой меры пресечения стала информация о попытках мужчины оказать психологическое давление на потерпевшую. Они писал ей сообщения с угрозами, которые были адресованны не только потерпевшей, но и ее маленькой дочери.

Подозреваемый признал вину. Объяснил свои действия желанием вернуть любимую женщину, разорвавшую с ним отношения.