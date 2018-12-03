2018-12-03T09:34:33+03:00
Происшествия

В Липецке автоворы вытащили аккумуляторы из пяти машин

Воришку поймали и проверяют на причастность к другим кражам
Лия МУРАДЬЯН
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Парню грозит до 5 лет тюрьмыПарню грозит до 5 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали парня, который обворовывал машины во дворах. Преступление произошло еще 22 ноября. В тот день в полицию поступило заявление, что у дома по проезду Перова кто-то вытащил аккумуляторы из пяти машин. Автомобили принадлежали 39-летнему предпринимателю.

Тогда по факту кражи возбудили уголовное дело. Вскоре задержали и того, кто был к этому причастен. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 23-летний безработный житель Липецкого района.

Сейчас парня проверяют причастность к другим аналогичным кражам из машин, которые происходили в городе в последнее время. Теперь по части 2 статьи 158 УК парню грозит до пяти лет тюрьмы.

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