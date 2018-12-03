В Липецке на дороге сбили 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-03T10:16:21+03:00

За три дня на дорогах региона в ДТП пострадали 18 человек и двое погибли

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Минувшие выходные в Липецкой области оказались весьма опасны для пешеходов и автомобилистов. По данным регионального УГИБДД, с 30 ноября по 2 декабря на дорогах Липецкой области произошло 18 аварий с пострадавшими, в которых 18 человек получили травмы и двое погибли. ДТП без пострадавших зафиксировали 92.

Так 30 ноября в регионе вылетели с трас две отечественных легковушки. В Грязинском районе «Десятку» унесло в кювет, и та врезалась в дерево, а в Долгоруковском районе с дороги вылетела «Приора». В первом ДТП пострадали два пассажира, во втором – тяжелые травмы получил 24-летний водитель.

Ночью 1 декабря в селе Измалково пострадал пешеход. В 3 часа ночи неизвестный сбил 24-летнего парня и скрылся с места аварии. Пешехода увезли в больницу, водителя теперь ищут.

Еще один пешеход, маленький, пострадал в самом Липецке в воскресенье, 2 декабря. Все случилось около 13.30 на улице Семашко. 39-летний водитель «Нексии» сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Ребенка положили в больницу.

В тот же день и примерно в то же время в Краснинском районе случилось трагическое ДТП. Там на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись грузовая «ГАЗель» и «Дэу-Нексия». За рулем грузовика был 42-летний мужчина, иномаркой управлял 27-летний водитель – он скончался на месте происшествия. 17-летнего пассажира иномарки увезли на «скорой».

Еще один человек погиб в от же воскресенье Данкове. Там около 17.30 на улице 8 Марта 33-летний водитель «ВАЗ-2114» насмерть сбил 69-летнюю пенсионерку.