Липчане могут пожаловаться на заснеженные дороги и дворы

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-03T11:31:38+03:00

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Метель, которая обрушилась на Липецк в минувшие выходные, принесла немало хлопот дорожникам, коммунальным службам и автомобилистам. По данным мэрии только в ночь со 2 на 3 декабря с улиц города вывезли 210 кубометров снега.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в течение двух дней дороги расчищали круглосуточно. В субботу, 1 декабря, на улицы вывели 43 мнегоуборочных машины, в воскресенье – 64, а в ночь на понедельник, когда снегопад усилился, на улицы вышли 70 машин.

Всего за дворе суток на дороги Липецка высыпали 921,5 тонн пескосоляной смеси и 200 тонн соли. Как обычно, в первую очередь обрабатывали спуски и подъемы, дороги у общественных остановок, пешеходных переходов и у школ. Сейчас рабочие вывозят снег с улиц Гагарина и Студеновская.

Снег во дворах в микрорайонах убирают 200 дворников. Они отвечают за тротуары, придомовые территории и состояние площадок у подъездов. Если снегопад усилится, во дворы загонят технику – до 17 снегоуборочных машины. Оставить заявку на расчистку двора липчане могут в своих управляющих компаниях. Если дворы и дороги не чистят, можно пожаловаться на единый номер: 522-639.

Как и прежде, уборку снега существенно затрудняют припаркованные на обочинах и вдоль тротуаров машины. В связи с этим дорожники просят граждан по возможности не оставлять автомобили на проезжей части. По прогнозу, снег пройдет и в эти сутки, поэтому автомобилистов просят быть аккуратней на дорогах.