В Липецке новый начальник департамента экономического развития

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-03T12:38:43+03:00

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В липецком департаменте экономического развития появился новый руководитель. С понедельника, 3 декабря, ведомство возглавила Ольга Герасименко. Как сообщили в пресс-службе администрации, постановление подписал мэр города Сергей Иванов.

Напомним, что ранее департамент возглавляла Екатерина Белокопытова, она оставила должность 24 ноября и перешла на пост вице-мэра.

Ольга Герасименко родилась в 1983 году в Тбилиси в семье военного. Практически сразу они переехали в Липецк. Окончила ЛГТУ по специальности «менеджмент организации». В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию в университете финансов и экономики Санкт-Петербурга.

В 2004 году Ольга Герасименко начала работать в федеральном казначействе по области. С 2005 по 2008 год – финансовым аналитиком в ОАО «Липецкмясопром», с 2008 по 2011 была начальником финансовой службы. С 2011 года находилась в должности финансового директора в строительной компании.