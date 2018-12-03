Липецкая область заняла 49 место в России по зарплатам

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-03T13:17:24+03:00

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Эксперты «РИА Рейтинг» назвали регионы с самыми низкими и самыми высокими зарплатами. В исследование вошли 85 субъектов РФ. Самые высокие зарплаты сложились в северных и дальневосточных регионах – Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Чукотки и Hенецкой АО. Самые низкие зарплаты на Кавказе – Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в некоторых областях ЦФО.

Липецкая область оказалась на 49 позиции рейтинга. То есть не вошла и в первую половину, уступив Воронежу. Кстати, соседние Орловская и Тамбовская области попали в десятку регионов с самыми низкими зарплатами. Например, в Тамбовской области выше 100 тыс. в месяц получают только 0.69% населения.

В Липецкой области зарплату более 100 тыс. в месяц имеют 1.33% населения. 27.5% людей получают менее 15 000 в месяц. Половина жителей региона получают зарплату в диапазоне от 14 до 33 тыс. р. в месяц. В той же Орловской области большинство получают от 13 до 28 тыс.