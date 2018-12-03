2018-12-03T14:15:33+03:00
Происшествия

Липчане едва не замерзли в автобусе под Воронежем

Автобус сломался, но на помощь подоспели сотрудники ГИБДД
Лия МУРАДЬЯН
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В автобусе находились 25 пассажировВ автобусе находились 25 пассажировФото: предоставлено отделом пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.
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Инцидент с липецким автобусом случился ночью 2 декабря в Воронежской области. Транспорт сломался на трассе Р-298 «Курск-Саратов». Как сообщает «КП-Воронеж» автобус ехал в Липецк.

О непростой ситуации, в которую попали пассажиры, в 3 часа ночи сообщил на пост ДПС проезжавший мимо водитель. Он рассказал, что автобус «Ванхол» стоит на обочине в селе Девица, в салоне находятся много людей.

Автоинспекторы сразу поспешили на помощь, в салоне находились 25 пассажиров. Дорожные полицейские на месте помогли водителю найти причину поломки. Как сообщает ГИБДД Воронежа, автобус остановился из-за неисправности тормозной системы – замерзла труба, которая подает воздух в систему. Воронежские автоинспекторы подручными средствами сами отогрели систему и сопроводили автобус в сторону Липецка.

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