В ДТП с «ВАЗом» и «Ладой» под Липецком пострадали люди

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-03T15:58:34+03:00

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Серьезная авария произошла в этот понедельник, 3 декабря, в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе между Ельцом и селом Красное столкнулись две отечественные легковушки – «ВАЗ-2115» и «Лада-Гранта».

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, сообщение поступило в 12.24. В район села Трубицино сразу выехали сотрудники пожарно-спасательной части №10. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в аварии пострадали несколько человек.

Пострадавших вытащили из разбитых машин и передали подоспевшим на место медикам «Скорой помощи». В подробностях и причинах ДТП разбирались автоинспекторы.

Напомним, что за прошедшие три дня на дорогах Липецкой области травмы получили 18 человек и двое погибли.