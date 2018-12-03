2018-12-03T16:18:00+03:00
Происшествия

Липчанина отправили на исправительные работы за 250 выловленных раков

Ущерб от ловли в заказнике оценили в 21 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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250 раков оценили в 21 000 рублей250 раков оценили в 21 000 рублейФото: Архив КП
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В Липецкой области вынесли приговор 30-летнему жителю села Сошки. Мужчину признали виновным в браконьерстве по 256 статье УК – незаконная добыча водных биоресурсов.

Мужчина поплатился за то, что ловил раков на территории государственного природного заказника «Колодецкий». Согласно материалам дела, для ловли применялись незаконные средства. Всего липчанин выловил 250 пресноводных раков, с которыми его и поймали рыбинспекторы. Материальный ущерб природе оценили в 21 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, виновного приговорили к исправительным работам на полгода, в течение которых с его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Кроме этого, ему предстоит возместить нанесенный природе ущерб.

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