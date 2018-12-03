Более 15 улиц Липецка останутся без воды и света

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-03T16:33:57+03:00

Воды не будет в районе Сырского с 10 до 20.00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 декабря, в Липецке ожидается очередное отключение воды и электричества. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 10 до 20.00. Под отключение попадут улицы частного сектора: Маяковского, 20-го Партсъезда, Красная, Арктическая, Дарвина, Т.Фрунзе, Кольцевая, Чапаева и Энергетическая в поселке Сырский Рудник.

Многоквартирные дома: улица Ангарская, с 4 по 23 дом; переулок Рудный, с 1 по 17; улица Детская, 2а – 17; Монтажников, 1 – 7; Геологическая, 1 – 7; Металлистов, 1 – 5. А также переулок Сырский и улица Почтовая в частном секторе того же района.

Воду будут подвозить по заявкам потребителей.

Света не будет в тот же день с 9 до 14.00 по улице Салтыкова-Щедрина. И с 9 до 17.00 по улицам и переулкам: Вавилова, Шевченко, Новокарьерная , 30 лет Октября, 4-я Пятилетка, Совхозная, Пришвина, Можайского, Полевая, Степанищева, Новотепличная, Трубная, Цветочный. Кроме этого 4 и 4 декабря с 9 до 16.00 будут отключать электричество на улицах Техническая, Ударников и Ново-весовая.

Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку можно по телефонам: 075 и 236- 075.