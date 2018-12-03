Липчанин под Тамбовом крал из магазинов водку и сигареты и продавал

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-03T17:00:29+03:00

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В Тамбовской области поймали на краже мужчину из Липецкой области. По данным полиции, продуктовый магазин обворовали в селе Большой Избердей ночью 1 декабря. Утром хозяин заметил, что кто-то взломал замок и вынес алкоголь, сигареты, продукты и бытовую химию.

Прибывшие на вызов оперативники нашли у магазина следы от колес и брошенный мешок. Со взломанного замка сняли отпечатки и опросили местных жителей, кто что мог заметить ночью. В итоге, при участии липецких коллег, тамбовский полицейские нашли машину, которая была у магазина и ее владельца.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, подозреваемым оказался судимый за кражи 29-летний житель Грязей. Протектор его шин полностью совпал со следами на снегу. Мужчина во всем сознался и даже рассказал, что часть украденного успел продать. А что не успел, полицейские нашли и вернули в магазин. Сумму ущерба сейчас подсчитывают

Также выяснилось, что липчанин специально отправился в соседний регион на криминальные гастроли – он проезжал по районам и выбирал магазины, которые можно обокрасть ночью.