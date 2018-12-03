2018-12-03T17:14:20+03:00
Общество

В Липецкой области все больше больных гриппом и ОРВИ

Одну школу отправили на полный карантин, еще две закрыли частично
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке растет заболеваемость гриппомВ Липецке растет заболеваемость гриппомФото: Архив КП
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В Липецкой области начался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора за прошедшую неделю, с 26 ноября по 2 декабря, в области зарегистрировали 5984 случая ОРВИ и 8 случаев гриппа. Это на 12 % больше, чем на прошлой неделе. Но медики уверяют, что эпидемии пока нет.

Вместе с тем школы в регионе уходят на карантин. Сейчас из-за отсутствия детей закрыты два класса в двух школах в Грязинском районе и на полном карантине одна школа в Становлянского района. Также закрыты три детсада в Измалковском, Лебедянском и Становлянском районах.

Большая часть случаев болезни приходится на Липецк – 4034 человек или 67%. Также в городе обнаружили 6 случаев гриппа. Однако показатель в областном центре, как и в целом по области, не достиг уровня эпидемии.

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