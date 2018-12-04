На новогодних плантациях Липецкой области срубят 25 тыс. сосен и елок

4 Дек. 09:08 2018-12-04T09:12:44+03:00

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До Нового года осталось меньше месяца и сейчас лесхозы Липецкой области готовятся к тому, чтобы доставить в каждый район главный символ праздника. Как сообщили в пресс-службе регионального управления лесного хозяйства, лесники заготовят для липчан более 25 000 сосен и елей.

Молодые деревья специально вырастили на новогодних плантациях Липецкой области. Сейчас лесники тщательно отбирают сосны и ели, которые будут радовать липчан в этом году. Десять лесхозов уже приступили к заготовке новогодних красавиц.

Напомним, что в Липецке будут работать 74 елочных базара. Новогодние деревья официально будут продавать с 20 декабря и вплоть до последнего дня этого года. Ориентировочно, 1 метр сосны будет стоить 350 рублей, елки – 750-800 рублей.