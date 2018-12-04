2018-12-04T09:29:01+03:00
Происшествия

В Липецкой области за день поймали трех квартирных воров

Одной из жертв квартирных воров стал житель Московской области
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Три квартирные кражи раскрыли за деньТри квартирные кражи раскрыли за деньФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

За один день, 3 декабря, в Липецкой области поймали сразу трех домушников. Сначала в полицию пришел 52-летний житель Московской области, у которого здесь в селе Путятино Добровского района обворовали дом. Вор разбил окна и вынес электроинструменты. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался безработный 35-летний судимый мужчина.

А в Лебедянском районе обворовали 63-летнего пенсионера в деревне Катениха. Кто-то взломал замок входной двери вынес почти всю посуду, вплоть до ложек и вилок, инструменты и зимнюю одежду. Домушником оказался также безработный судимый 54-летний мужчина.

В поселке Лев-Толстой за квартирную кражу задержали 43-летнюю женщину. Она пробралась в чужой дом, выкрала банковскую карту и сняла 5000 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке многодетная мать родила втайне от мужа и убила ребенка
Водитель автобуса «Тамбов – Липецк» читал книгу во время движения
Пьяная вечеринка братьев в Липецке закончилась убийством
Липчане завалили мусором машину, желая проучить водителя
В ДТП с «ВАЗом» и «Ладой» под Липецком пострадали 5 человек
В Липецке мужчина украл детскую коляску
В лесах Липецкой области усилили охрану за елками
На новогодних плантациях Липецкой области срубят 25 тыс. сосен и елок
Игорь Артамонов: «Липчане должны почувствовать перемены к лучшему»
В Липецкой области все больше больных гриппом и ОРВИ
Липчанин под Тамбовом крал из магазинов водку и сигареты и продавал
Более 15 улиц Липецка останутся без воды и света
Липчанина отправили на исправительные работы за 250 выловленных раков
В ДТП с «ВАЗом» и «Ладой» под Липецком пострадали люди
Юные липецкие таланты получили заслуженные награды
Липчане едва не замерзли в автобусе под Воронежем
Липецкая область заняла 49 место в России по зарплатам
В Липецке новый начальник департамента экономического развития
Липчане могут пожаловаться на заснеженные дороги и дворы
Журналисты региональных СМИ посетили корпоративный музей Сбербанка в Воронеже
В Липецке на дороге сбили 10-летнего мальчика
В Липецке автоворы вытащили аккумуляторы из пяти машин
Липчанина, напавшего на свою возлюбленную с ножом, заключили под стражу
В Липецкой области бывшую начальницу почтового отделения осудили за хищение имущества
Жители трех улиц Липецка остались без воды в воскресенье