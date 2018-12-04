В Липецкой области за день поймали трех квартирных воров

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-04T09:29:01+03:00

Три квартирные кражи раскрыли за день Фото: Лия МУРАДЬЯН

Одной из жертв квартирных воров стал житель Московской области

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За один день, 3 декабря, в Липецкой области поймали сразу трех домушников. Сначала в полицию пришел 52-летний житель Московской области, у которого здесь в селе Путятино Добровского района обворовали дом. Вор разбил окна и вынес электроинструменты. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался безработный 35-летний судимый мужчина.

А в Лебедянском районе обворовали 63-летнего пенсионера в деревне Катениха. Кто-то взломал замок входной двери вынес почти всю посуду, вплоть до ложек и вилок, инструменты и зимнюю одежду. Домушником оказался также безработный судимый 54-летний мужчина.

В поселке Лев-Толстой за квартирную кражу задержали 43-летнюю женщину. Она пробралась в чужой дом, выкрала банковскую карту и сняла 5000 рублей.