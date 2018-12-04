В Липецке мужчина украл детскую коляску

4 Дек. 10:04 2018-12-04T10:04:46+03:00

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В Липецке сотрудники полиции раскрыли кражу детской коляски. Ее украли еще 25 ноября, заявление в полицию написал 29-летний мужчина. Спустя неделю колясочного вора вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению в краже задержан безработный 24-летний житель Липецка. Известно, что парень уже имеет судимости.

Кроме этого в областном центре раскрыли угон внедорожника. «Ниву» угнали 11 ноября у 37-летнего липчанина. Угонщика вычислили через месяц. Как оказалось, отечественный внедорожник угнал 22-летний парень, который также нигде не работает и уже успел «отличиться» перед законом ранее.

Напомним, что помимо ранее совершенных преступлений, за один день, 3 декабря, в разных районах Липецкой области поймали трех домушников.